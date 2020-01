Casal é torturado e homem tem dedo cortado após suspeita de roubo

Manaus - Um vídeo, divulgado nas redes sociais neste sábado (18), mostra homens, que, supostamente, seriam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), torturando um casal em um local identificado apenas como "Santa Isabel. A motivação do "castigo" seria por um suposto roubo de lojas, na região que seria dominada pela facção.

Nas imagens, é possível ver um dos membros do PCC arrancando o dedo de uma das vítimas. Não é possível identificar a idade do homem torturado.

Uma mulher também aparece agonizando nas imagens, com o corpo coberto de sangue. Não se sabe ao certo o método de violência utilizado para causar os ferimentos.

Um dos homens pede para que as vítimas confessem os motivos por estarem sendo torturadas. A reportagem teve conhecimento do vídeo neste sábado, embora não haja confirmação da data e nem do local em que as imagens foram gravadas.

Veja o vídeo: