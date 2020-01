Menino de 3 anos é assassinado por pai e madrasta em Nova Olinda

Robert Nascimento Oliveira Júnior e a esposa Maria José de Bezerra Campos foram presos neste domingo (19) | Foto: Divulgação

Manaus - Em Nova Olinda do Norte (município a 135 km de Manaus ), casal é preso sob suspeita de assassinar uma criança de apenas 3 anos de idade. O menino era filho do principal suspeito, que contou com a ajuda da companheira.

Segundo a Polícia Militar, o corpo de Luis Henrique dos Santos Oliveira foi encontrado em decomposição, no quilômetro 11 da estrada do Curupira, na zona rural de Nova Olinda do Norte.

O casal foi preso após perseguição | Foto: Divulgação





Robert Nascimento Oliveira Júnior e a esposa Maria José de Bezerra Campos estavam foragidos até a manhã deste domingo (19), quando foram presos em ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil. Vídeos, nas redes sociais, mostram pessoas à frente da delegacia, pedindo que a polícia entregue os acusados.

Moradores de Nova Olinda do Norte em frente à delegacia | Autor: Divulgação