Vigilante é morto a facadas dentro de banca de peixe em Manaus

Nenhum suspeito foi preso | Foto: Divulgação

Manaus - O vigilante José Miranda Lopes, de 61 anos, foi brutalmente assassinado com nove facadas no final da tarde deste sábado (18). O crime aconteceu dentro de uma banca de venda de peixes onde a vítima trabalhava, na avenida Marquês da Silveira, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas repassaram à polícia, durante a tarde de sábado, o vigilante foi visto acompanhado do sobrinho do dono da banca e duas mulheres. As pessoas não tiveram os nomes divulgados.

O grupo estava consumindo bebidas alcoólicas, quando houve uma discussão. Em seguida, o homem e as duas mulheres foram vistos saindo correndo do local.

O proprietário da banca foi até o estabelecimento e se deparou com o corpo do vigilante ensanguentado e chamou a polícia.

Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não localizaram nenhum dos suspeitos.



Conforme a perícia, a vítima foi esfaqueada nas pernas e pescoço. O corpo do vigilante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.