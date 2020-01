Para não ser preso, homem atira contra Rocam e acaba morto em Manaus

Arma e munições apreendidas na ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Após atirar contra uma equipe da Rocam durante uma abordagem policial, um homem identificado como Thiago Matos de Souza, de 22 anos, foi morto na madrugada deste domingo (19). A intervenção policial aconteceu na avenida Vera Cruz, antiga Central, nas proximidades da empresa Via Verde, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, por volta das 4h, os policiais da Rocam avistaram o homem e um comparsa caminhado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito sacou a arma e atirou em direção à equipe policial. O segundo homem conseguiu fugir.

Segundo a PM, ocorreu uma troca de tiros no local e o suspeito acabou baleado. Os policiais ainda levaram Thiago para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas ele chegou morto na unidade de saúde.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma intacta. O corpo de Thiago foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Cinco mortos

Uma troca de tiros entre bandidos do Comando Vermelho (CV) e policiais militares da Rocam no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, deixou cinco mortos na noite da última sexta-feira (17).

O tiroteio aconteceu durante uma perseguição policial na avenida Presidente Kennedy, próximo ao Porto Chibatão. Segundo o tenente Guilherme da Rocam, comandante operação, o bando estava preparado para atacar uma boca de fumo no Beco da Bomba, que pertence a traficantes da Família do Norte (FDN).