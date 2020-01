Mãe de menino morto em Nova Olinda do Norte faz revelações sobre crime

Manaus – A motivação do assassinato do pequeno Luís Henrique dos Santos Oliveira, de 3 anos, pode estar relacionada com vingança. Para a mãe, Aliny da Silva Fragata, a madrasta Maria José de Bezerra Campos, cometeu o crime por ciúmes do marido, já que ela ainda mantinha contato com o pai do garoto, Robert Nascimento Oliveira Júnior. A guarda do garoto era compartilhada.

O pai e a madrasta estavam foragidos até a manhã deste domingo (19), quando foram presos em ação conjunta da Polícia Militar com aPolícia Civil. O casal foi preso nesta tarde.

Aliny afirma que a criança não estava morando com o pai, e teria sido levada para casa de Robert sem sua autorização, ainda no mês de novembro. Luís teria sido levado pela avó paterna, que passava férias com o neto.

“Eu não autorizei meu filho a ficar na casa do pai. Principalmente porque a Maria ameaçava a mim e meu filho. Tenho mensagens que ela enviou para o meu celular, ainda em dezembro, onde ela ameaçava o Luís, dizendo que mataria meu filho”, conta a mãe emocionada.

Robert principal suspeito do assassinato do menino Luis, seu próprio filho. | Foto: Divulgação

A principal suspeita de Aliny é que o crime, que ocorreu no quilômetro 11 da estrada do Curupira, na zona rural de Nova Olinda do Norte, seria motivado pelo ciúme de Maria. Para ela, a madrasta acreditava que a mãe usava a criança para se reaproximar do Robert.

“Ela não gostava de mim só porque eu mantinha contato com meu ex-marido. Ele não teria motivos para matar o filho. Apesar de ter passagens pela polícia, não acredito que ele mataria o próprio filho”, suspeita Fragata.

Segundo Aliny, mãe de Luís Henrique, o crime aconteceu ainda na terça-feira (14), mas ela teria sido notificada pela mãe de Robert apenas na sexta-feira (17), quando compareceu até a casa da ex-sogra. Isso explica o estado de putrefação do corpo do menino.

“Ela me ligou, dizendo que tinha algo para me contar, mas só poderia me falar pessoalmente. Eu sentia que algo ruim tinha acontecido com o meu filho. Quando cheguei até a casa, me contou que meu filho tinha morrido e que Robert estava desesperado, por isso não tinha contado para ninguém”, explicou emocionada.

Ela ainda afirmou que a ex-sogra já sabia da morte desde a terça-feira, mas não quis avisá-la para que o filho não fosse punido.

“Ela disse que tentaram levá-lo ao médico, mas havia o risco de lá eles serem presos. A avô do Luís pode ter acobertado algo, mas não tenho certeza do que aconteceu”, completa.

A mãe aflita conta que o pai e a ex-sogra contaram versões diferentes sobre o crime. “Eu soube duas versões: a primeira é que meu filho estava se debatendo e ficando roxo e que tinha se engasgado com a própria língua. A outra versão é que o Luís teria passado mal sozinho na rede. Eles só foram ver depois que ele estava se ‘vazando’”, detalhou.