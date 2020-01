Bêbado é atingido por dois tiros na zona Leste de Manaus

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi vítima de disparos de arma de fogo, na Avenida Beira Rio, localizada no bairro do Coroado, zona Leste de Manaus. Curiosos se aglomeraram no local até a chegada da policia.

A ocorrência, foi atendida por policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que informaram que a vítima foi alvejada por dois tiros na perna. O autor dos disparos não foi identificado pelo homem, que estaria embriagado. O estado de saúde dele também não foi divulgado.

Ainda segundo a autoridade policial, a vítima ferida foi encaminhada para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, para realizar os procedimentos de primeiros socorros. Após a diligências, deve ser registrado o boletim de ocorrência na 11ª Cicom.