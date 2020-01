Após tumultos, SSP envia reforço policial Nova Olinda do Norte

Manaus – A determinação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), para enviar reforço policial ao município de Nova Olinda do Norte neste domingo (19), surgiu após o registro de tumultos populares na frente da delegacia da cidade em virtude da prisão de um casal suspeito de homicídio. Os dois presos foram transferidos da cidade, ainda durante esta tarde, e equipes policiais deverão permanecer para manter o controle.

De acordo com o delegado Claudenor Medeiros, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Nova Olinda do Norte, o casal Robert Nascimento Oliveira, 21, e Maria José Bezerra dos Santos, 24, foi preso em flagrante no início da tarde deste domingo(19), por volta de meio-dia, suspeitos dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, que teve como vítima o filho de Robert, um menino de 3 anos.

Conforme Medeiros, as equipes policiais foram acionadas na tarde de sábado (18), por agentes de saúde do município, informando que o filho de Robert estaria desaparecido. Os agentes estiveram em uma visita domiciliar na casa dos dois e acharam estranha a atitude dos dois, que contaram diversas versões sobre o paradeiro da criança, que não estava na casa no momento por causa de um suposto atendimento médico.

As equipes policiais iniciaram as diligências e encontraram o corpo do menino enterrado no quintal da casa do casal, situada na estrada do Curupira, quilômetro 11, zona rural daquele município. O delegado informou que a dupla teria admitido que, após agredir fisicamente a criança, a enterrou no local.