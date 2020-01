Flanelinha é jogado de ponte do Educandos e agoniza até a morte

Manaus - O flanelinha que trabalhava na Manaus Moderna, identificado apenas como "Sandro", foi jogado de cima da ponte do Educandos, nas proximidades da avenida Leopoldo Peres, no bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus, por volta das 5h desta segunda-feira (20). A vítima estava com perfurações pelo corpo.



"É o Sandro. Ele trabalhava comigo na Manaus Moderna. Ele era usuário de drogas, mas não sei quem fez isso com ele. Algumas vezes ele era 'aviãozinho', entregava trouxinhas para traficantes. Ele morava perto da ponte", explicou um colega de trabalho da vítima, que preferiu não se identificar.

Uma moradora de rua, que também não quis se identificar, relatou à reportagem que o corpo foi jogado de cima da ponte. A vítima ainda estava agonizando quando ela correu para pedir ajuda.

"Foi bem cedo. Ouvi quando eles jogaram o rapaz da ponte. Ele ainda estava vivo. Corri para pedir socorro e uma mulher ligou para a polícia, mas ele acabou morrendo", contou.

Policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionado para a ocorrência e isolaram a área da área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM).

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também foi ao local colher informações para iniciar as investigações e descobrir a identidade dos autores.