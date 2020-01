Denúncia de novo ataque à facção leva à prisão de 3 suspeitos armados

Manaus- Os policiais militares da Força Tática detiveram, na noite do último sábado (18), durante a ação ‘Tentáculos’, três homens em posse de armas e munições, na Rua Ibitiara, bairro Mutirão, na Zona Leste. A equipe recebeu denúncia anônima informando que no local citado havia suspeitos armados que se reuniriam para efetuar ataques a facções rivais.



A Força Tática realizou patrulhamento no local indicado, quando avistou três homens em atitudes suspeitas caminhando em via pública. Após a abordagem e busca pessoal, foram encontradas duas armas de fogo calibre 38, cada uma com três munições.

Após serem indagados acerca da denúncia, os suspeitos responderam que pertencem a facção criminosa atuante no Estado e que estavam guardando as armas para ataques futuros. Eles informaram, ainda, a casa onde estariam outras armas e drogas guardadas. As equipes foram ao local apontado, onde foi encontrado o restante dos materiais.

Na ação, foram apreendidos um fuzil calibre 30M1, um rifle de calibre 44, dois revólveres calibre 38, seis munições calibre 38, cinco munições calibre 7.62, 66 munições calibre 30, 20 munições calibre 22, 97 munições calibre 9, uma porção grande de supostamente maconha, quatro porções médias de substância supostamente oxi, porções pequenas de supostamente oxi e uma balança de precisão.

O trio e todo o material foram encaminhados para o 6° Distrito Integrado de Polícia ­(DIP) para procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria