Roberto Brito, suspeito de matar grávida em Manaus, continua foragido

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (20), às 15h, a Polícia Civil do Amazonas divulgou, em coletiva de imprensa, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a imagem de Roberto Marinho Brito. Ele é apontado como o principal suspeito da morte de Miriam Moraes da Cruz, que tinha 21 anos. Ela foi morta com nove facadas na última quarta-feira (16) e o corpo foi encontrado em um igarapé na Zona Leste de Manaus.

O delegado Charles Araujo, adjunto da DEHS, informou que Roberto tinha um envolvimento amoroso com a vítima e seria o pai da criança que Miriam estava esperando. Por ser contra a paternidade, ele é apontado como principal suspeito de ser o autor do assassinato. O homem, segundo apurou a polícia, foi a última pessoa a estar com a vítima em vida.

Delegado Charles Araújo diz que Miriam não foi morta no igarapé, onde foi encontrada | Foto: Suyanne Lima

"Após o encontro com Roberto, a vítima sumiu e foi encontrada morta no igarapé. As investigações apontam que a motivação do crime seria o fato de a vítima estar grávida e o pai do bebê não aceitar a gravidez. Diante disso, Roberto cometeu o crime", disse o delegado.

A autoridade policial comentou, ainda, que, pela experiência da polícia, é possível afirmar que Miriam foi morta em outro local e apenas o corpo foi deixado no igarapé. Imagens de câmeras de segurança estão auxiliando nas investigações do caso.

"Já procuramos Roberto em todos os locais, onde ele poderia ser encontrado. Inclusive, mantivemos até contato telefônico com ele, mas o paradeiro ainda é desconhecido. Já temos o mandado de prisão preventiva em nome dele e, agora, ele é considerado foragido da Justiça", informou Araújo.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Roberto pode entrar em contato com a equipe da DEHS por meio do número: 3636-2874 ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As denúncias podem ser feitas de forma anônima.