Homem é morto por rivais após se esconder embaixo de casa em Manaus

Jeferson tentou se esconder dos rivais embaixo de uma casa abandonada, mas foi alcançado e morto | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Jeferson Michel Vieira de Figueiredo, de 29 anos, foi morto com 11 tiros na tarde desta segunda-feira (20), por volta das 15h, no beco Canumã, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O homem teria conseguido escapar após ser sequestrado por criminosos, mas foi alcançado e executado.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que Jefferson teria sido sequestrado por criminosos ainda não identificados e sido visto deixando um carro após conseguir escapar. A polícia disse que o homem correu pelo beco e, ao tentar se esconder embaixo de uma casa abandonada, foi executado pelos suspeitos que fugiram sem serem identificados

Conforme a perícia, os tiros atingiram a cabeça, perna e tórax da vítima. Testemunhas relataram que Jefferson não residia naquela área e seria morador do bairro Crespo. Ele não era visto pelos familiares desde a manhã de hoje. Logo após o crime, houve a queima de vários fogos nas proximidades do local do crime.

A principal suspeita é que o crime seja motivado por acerto de contas do tráfico de drogas, pois Jefferson já possui passagens criminal pelo crime de roubo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).