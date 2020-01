Integrante da FDN é preso por torturar líder comunitário em Manaus

O líder comunitário foi sequestrado para ser executado pelo tribunal do crime | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite desta segunda-feira (20), um integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN) foi preso por participar do sequestro e tortura do líder comunitário Regionei José Miranda da Silva, 39, o “Ney dos Buritis”. O crime ocorreu na noite deste domingo (19), na invasão Itaporanga, Zona Norte de Manaus. O homem foi sequestrado quando estava em casa e, após ser amarrado, foi conduzido ao local onde seria executado pelo "tribunal do crime".

Foram os próprios moradores da invasão que perceberam a movimentação suspeita na área e acionaram a polícia - que conseguiu resgatar o líder comunitário com vida. Além de ser agredido fisicamente, ele ainda pegou três tiros de raspão pelo corpo. Os criminosos fugiram e a vítima foi socorrida e conduzida a uma unidade hospitalar.

O delegado George Gomes, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), informou que a prisão de um dos participantes do crime é resultado de uma ação integrada entre várias unidades policiais da capital.

Conforme o delegado, todos os autores já foram identificados e, ao longo da semana, serão deflagradas ações policiais para prender os suspeitos.

Motivação

Conforme o diretor do DPM, as investigações iniciais apontam que a motivação do ataque ao líder comunitário foi o fato de ele ser contra a cobrança de taxas realizadas pelos criminosos no local. Moradores da invasão eram ameaçados a dar dinheiro aos criminosos por serviços básicos, uma técnica que é utilizada por milícias nos morros do Rio de Janeiro.

“Eles cobravam taxas de água, luz e um valor fixo pela moradia. O líder comunitário se opôs a prática dos criminosos e, por isso, eles decidiram pela execução dele. Todo o trabalho policial está sendo realizado no sentido de unificar todas as informações sobre os crimes que estão acontecendo em Manaus. Todas as unidades estão integradas para solucionar esses crimes o mais rápido possível”, explicou Gomes.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do momento em que a vítima é resgatada:

O líder foi salvo minutos antes de ser morto | Autor: Divulgação