Criminosos se passam por PMs, invadem casa e executam homem em Manaus

O repórter Kennedson Paz foi no local onde aconteceu o crime | Autor: Rogério Barros

Manaus - Se passando por policiais militares, criminosos invadiram a casa de William Lima de Castro, de 37 anos, e o executaram com quatro tiros. A residência fica localizada na rua 58 do bairro Mutirão, Zona Leste da Capital. O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (21).

Conforme relatos dos familiares da vítima à polícia, por volta de 2h30 da madrugada, os criminosos bateram na porta da residência e se identificaram como policiais militares. Quando abriram a porta, os quatro suspeitos invadiram e executaram William com quatro tiros à queima-roupa.

A vítima estava com a filha no colo quando foi surpreendido pelos suspeitos. Os criminosos mandaram ele entregar a criança para uma adolescente e, em seguida, atiraram. Depois de praticar o crime, o quarteto fugiu em um veículo de modelo e placa não identificados.

William tem passagem pela polícia por furto | Foto: Kennedson Paz

William ainda foi socorrido e encaminhado por seus familiares ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, Zona Leste. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu uma hora depois de chegar na unidade hospitalar.

Pena manhã, a equipe do Portal EM TEMPO foi ao local onde aconteceu o crime, mas não encontrou os familiares de William e os vizinhos não souberam passar mais detalhes do assassinato.

Segundo a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, em 2017, William havia sido preso por furto.

A especializada irá reunir todas as informações e ouvir os familiares para chegar até aos autores do assassinato. Também será analisado alguma residência na localidade possui câmeras de segurança. As imagens podem ajudar na investigação.