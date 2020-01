Homem é assassinado horas depois de acidente de trânsito, em Manaus

O corpo de Manoel Júnio foi removido para o IML | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Horas após ter se envolvido em um acidente de trânsito, Manoel Júnio dos Santos Rodrigues, de 32 anos, foi assassinado na rua Formosa, no Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O fato ocorreu por volta de 19h30 da noite da última segunda-feira (20).

Conforme informações preliminares da polícia, três criminosos participaram da execução. Manoel foi alvejado com quatro tiros, que atingiram a região do tórax e pescoço. Os suspeitos fugiram em um veículo de modelo Siena e placa não identificado.

A família de Manoel informou à polícia que horas antes de ser executado, ele havia se envolvido em um acidente de trânsito na região, no qual teria colidido contra uma vítima que trafegava em uma motocicleta. Conforme os familiares, a vítima lesionada seria o principal suspeito na execução.

No entanto, ainda durante a noite, a vítima lesionada compareceu à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde negou todas as acusações. Devido aos ferimentos causados no acidente de trânsito, o homem passou por atendimento médico.

Local do acidente de trânsito que Manuel se envolveu | Foto: Divulgação

Manoel ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Após consultar o nome de Manoel Júnio a polícia constatou que ele tinha duas passagens pelo crime de furto. Além disso, o irmão de Manoel, que o acompanhou ao hospital, também tem passagem pela polícia.

Por medo de represália, moradores do bairro, onde o crime aconteceu, se recusaram a comentar sobre o caso com a reportagem.

Até o fim da manhã desta manhã de terça-feira (21), nenhum dos suspeitos havia sido identificado. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.