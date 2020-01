Crianças são resgatadas após mãe deixá-las com fome em casa, no AM

O caso aconteceu no município Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

Manaus - Duas meninas, de 5 anos e outras de apenas 9 meses, foram resgatadas, na última segunda-feira (20), de uma casa no município Rio Preto da Eva (distante 57,99 quilômetros de Manaus), após denúncia de maus-tratos.

De acordo com o delegado Walter Cabral, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva, por volta das 10h, uma ação entre as polícias Civil e Militar, com apoio do Conselho Tutelar, resgatou as crianças.

Segundo Cabral, a ação aconteceu após denúncias de populares, informando que as meninas estavam sendo privadas de alimentação e cuidados indispensáveis.

Uma das crianças é uma bebê de 9 meses | Foto: Divulgação

Na ocasião, a mãe das crianças, uma jovem de 22 anos, foi conduzida ao prédio da delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de maus-tratos e foi liberada.

Já as crianças foram resgatadas e estão sob a proteção do Conselho Tutelar, no aguardo da decisão judicial sobre o caso.