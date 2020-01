Jovem é preso por beijar à força criança e tocá-la nas partes íntimas

Manaus – Após tentar beijar à força e tocar nas partes íntimas de uma criança de 12 anos, um jovem de 20 anos foi preso em flagrante, nesta madrugada de terça-feira (21), por volta de 2h, na rua Acará, bairro Lagoa Azul, Zona Norte da capital.

Conforme informações da polícia, a mãe da vítima, uma mulher de 46 anos, informou a polícia sobre o caso e uma equipe de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi deslocada até o local informado.

Conforme informações registradas no Boletim de Ocorrência (B.O), a mãe falou que o jovem teria beijado à força a criança e, se isso já não fosse o bastante, chegou a passar a mão nas partes íntimas da menina por cima da roupa. Devido à gravidade do fato, a criança foi encaminhada para o atendimento psicossocial, para que os danos psicológicos causados possam ser minimizados com os tratamentos.

O suspeito foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), situada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro- Sul da cidade. Após os procedimentos legais na unidade policial, ele foi encaminhado à audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul.

De acordo com o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, a pena pelo crime de estupro varia entre seis a dez anos de prisão. No entanto, a pena pode ser amentada de 8 a 12 anos se houver lesão corporal ou se a vítima possuir idade entre 14 a 18 anos. Caso a ação criminosa resulte em morte, a pena pode chegar a trinta anos de prisão.

Casos semelhantes a esses ou que violem os direitos humanos, podem ser denunciados por meio do ‘Disque 100’, que funciona 24h por dia.