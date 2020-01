Vídeo flagra sequestro de adolescente de 14 anos em Manaus

Manaus - Vídeos, que circularam em redes sociais na tarde desta terça-feira (21), flagram o momento em que a adolescente Rayssa Brito Nascimento, de 14 anos, foi sequestrada por homens armados, por volta das 7h45, após os suspeitos invadirem a casa onde ela mora, na rua 45 do conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Rejane Brito, que é tia de Rayssa, contou ao Em Tempo que quatro homens armados chegaram em um carro modelo Ford Ka, de cor vermelha, e invadiram a residência atrás da menina. No lugar, estavam apenas o pai da menina e o namorado dela, que, diante das armas, não puderam fazer nada.

"Minha sobrinha estava dormindo e foi arrancada da cama. Estamos sem entender o porque de isso ter acontecido. Ela não tinha envolvimento nenhum com o tráfico de drogas e nem era usuária. Rayssa era uma menina que praticamente nem saia de casa. Estamos completamente surpreendidos", contou a tia.

A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO), no prédio do 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, segundo eles foram orientados pelos policiais, para que não envolvessem a imprensa no caso.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Por volta das 15h30 desta terça, a jovem foi localizada com um tiro na nuca em uma área de mata no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

Veja os vídeos:

No vídeo, homens armados chegaram em um carro vermelho | Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação

| Autor: Divulgação