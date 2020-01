Em Manaus, homem recebe 'convite para morte' e sobrevive

O homem foi socorrido e encaminhado ao HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Ledson da Silva Alves foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (21), em uma praça no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, após aceitar um convite misterioso de uma pessoa conhecida. Ao chegar no local combinado, ele foi baleado com dois tiros.

Segundo os policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ledson estava caminhando em via pública quando um homem, ainda não identificado pela polícia, o convidou para ir até a praça. Ledson aparentava conhecer o suspeito e foi até o local sem ter medo que algo pudesse acontecer. No local, ele efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima e depois fugiu.

Ledson foi socorrido ainda com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Na unidade hospitalar foi constatado que um tiro atingiu a mão de Ledson e o outro atingiu o lado direito do peito. O homem foi atendido e depois liberado, mas não quis comentar quem foi o autor do "convite para a morte". A polícia disse que ele já tinha passagem pelo crime de violência doméstica.