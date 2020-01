Homem é executado em bar no Novo Israel

Polícia foi acionada para o local | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Na tarde desta terça-feira (21), Rodrigo dos Anjos da Silva, de 25 anos, foi executado a tiros na rua Artur Neto, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo as informações preliminares, o homem estava sentado em um bar quando criminosos em uma motocicleta chegaram e efetuaram várias disparos de arma de fogo.

As pessoas que estariam no local saíram correndo e ao retornarem já se depararam com Rodrigo morto na sarjeta. O caso será investigado pela Polícia Civil.