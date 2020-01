Ladrão atira em homem ao ver que ele usa tornozeleira eletrônica

Vítima deu entrada no Hospital João Lúcio | Foto: Em Tempo

Manaus - Wesley Garcia da Silva, de 19 anos, deu entrada nesta terça-feira (21), no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Ele levou um tiro na perna esquerda durante um assalto e logo após o ladrão ver que ele usava uma tornozeleira eletrônica. O crime aconteceu no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, ao dar entrada na unidade hospitalar, Wesley informou ter sido vítima de um roubo e que, ao tentar reagir, foi baleado pelo fato de estar usando a tornozeleira eletrônica do sistema prisional.

Em consulta ao Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a polícia constatou que Wesley responde em liberdade pelo crime de roubo majorado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Outro caso

Clemerson Vinhorte de Souza, conhecido como "Ferreirinha", de 31 anos, foi executado a tiros por volta das 16h no dia 27 de dezembro de 2019, quando jogava uma partida de futebol em um campo, localizado na rua Líbano, antiga Vitória Régia, bairro Mauzinho.

Conforme a polícia, 'Ferreirinha' era conhecido por ser um dos traficantes do bairro e pertencia à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme informações preliminares das investigações, Vinhorte teria sido atacado por membros Família do Norte (FDN), que tetam recuperar o território do tráfico de drogas no bairro.