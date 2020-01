Homem morto no Novo Israel estava vendendo drogas, diz polícia

Manaus - A morte do mecânico Rodrigo dos Anjos da Silva, de 25 anos, no fim da tarde desta terça-feira (21), pode estar relacionada com acerto de contas do tráfico de drogas. Ele foi morto com sete tiros, sendo a maior parte na cabeça , enquanto vendia drogas na rua Artur Neto, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. As informações são do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A autoridade disse à imprensa que Rodrigo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e comercializava entorpecentes no local.

A polícia já começou a ouvir as testemunhas | Foto: Suyanne Lima





"Segundo levantamentos preliminares, a vítima vendia drogas aqui na área. Então tudo leva a crer que foi um crime de execução devido a vida pregressa de Rodrigo. O local é dominado pelo tráfico de drogas, então a nossa linha de investigação seguirá inicialmente por esse caminho", explicou o delegado.

No local do crime, testemunhas relataram que Rodrigo estava sentado em um mercadinho que funciona como bar, quando criminosos em uma motocicleta chegaram e efetuaram várias disparos de arma de fogo contra ele.