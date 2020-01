Briga entre venezuelanos deixa um esfaqueado no bairro Alvorada

Manaus - Na noite desta terça-feira (21), por volta das 19h, uma briga entre venezuelanos, em uma área de mata na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, deixou Luiz Eduardo Maleno, de 19 anos, ferido. Ele foi atingido com duas facadas, sendo uma no pescoço e outra no tórax.

Segundo a equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Luiz teria discutido com outro venezuelano e um teria esfaqueado o outro. Testemunhas relataram terem visto o outro homem ferido na área de mata, mas ele não foi localizado pelos policiais militares.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu Luiz para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, onde ele recebeu atendimento médico. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre eles e nem sobre o estado de saúde do venezuelano.