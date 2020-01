‘Maiquinho’ é morto e corpo é deixado em rua no Novo Israel

Manaus - Durante a madrugada desta quarta-feira (22), o corpo de um jovem, identificado apenas como “Maiquinho”, foi encontrado com perfurações de tiros nas costas e cabeça. O fato ocorreu por volta das 3h, na rua dos Profetas, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da polícia, uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a ronda pelo bairro, localizou o corpo da vítima caído no chão.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegaram a ser acionados. No entanto, o jovem já estava morto.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), juntamente com policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), estiveram no local para realizar a perícia e dar início às investigações.

Conforme informações dos policiais, devido ao horário e o local onde a vítima foi encontrada, não havia testemunhas que pudesse ajudar a esclarecer mais detalhes sobre o caso.

O corpo foi removido por profissionais do Instituto Médico Legal (IML). Até o início da manhã, nenhum familiar havia procurado o Instituto para identificar o jovem.

Conforme dados do IML, o rapaz tinha idade entre 18 a 24 anos, cor parda, 1,70 de altura, trajava uma blusa amarela e bermuda azul, além disso ele tem diversas tatuagens: uma estrela no ombro esquerdo e direito, um dragão nas costas, um cetro no joelho direito e um coração no polegar esquerdo.