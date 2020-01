Após encontros homoafetivos, homem extorquia vítimas em Manaus

Diego utilizava identidade falsa para realizar encontros por aplicativo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Após marcar encontros por um aplicativo de relacionamento e roubar as vítimas, Diego Felipe Moreira Ferreira, de 29 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão na terça-feira (21), em um bairro de Manaus.

Conforme informações do delegado Rodrigo Barreto, titular da Seccional Oeste, Diego utilizava identidade falsa para realizar encontros homoafetivos por meio de um aplicativo de relacionamentos. Após as relações, o homem passava a extorquir as vítimas.

Ainda segundo o delegado, ao ser conferido os antecedentes criminais do suspeito, foi constatado que havia outros sete Boletins de Ocorrência (B.O), pelo mesmo crime.

Durante a manhã desta quarta-feira (22), o delegado dará mais esclarecimentos sobre o caso.