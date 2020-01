Criminosos assaltam posto de gasolina e roubam arma de PM, em Manaus

Os suspeitos roubaram o frentista e a arma de um policial | Autor: Divulgação

Manaus - Na noite da última terça-feira (21), por volta de 22h, quatro suspeitos simularam que iriam abastecer e assaltaram um posto de gasolina, situado na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Um policial reagiu ao assalto, mas os criminosos acabaram roubando a arma. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram toda a ação do bando.

Conforme informações da polícia, os suspeitos chegaram no estabelecimento em um veículo de modelo Ford Ka, de cor prata e placa NOI-6413. Dois dos criminosos saíram do veículo e anunciaram o assalto.

Os suspeitos roubaram R$ 290 de uma frentista, em seguida tentaram roubar a motocicleta de um cliente que abastecia o veículo.

A vítima era um policial militar e, no momento da ação, reagiu ao assalto e conseguiu puxar o armamento e efetuar um disparo contra um dos criminosos.

Um dos suspeitos travou luta corporal com o policial e conseguiu pegara a arma do PM, uma pistola 840, nº SFT 48286, de marca Taurus, calibre 40, contendo um carregador com 15 munições intactas.

Após o fato, o militar acionou os colegas de farda e uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foi deslocada ao local. O veículo utilizado no assalto foi encontrado no bairro Mauazinho, Zona Leste, mas nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso. A Polícia Civil investiga o caso.

