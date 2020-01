Adolescente é morto enquanto apanhava rambutan no interior do AM

Fruto colhido pelo garoto | Foto: Divulgação

Tabatinga )AM) - Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros de espingarda no município de Tabatinga (a 1.108 km de Manaus), na terça-feira (21). O menino estava apanhando rambutan com dois amigos em uma granja, quando foi baleado. O atirador, de 42 anos, foi preso.

De acordo com a polícia, o jovem foi baleado nas costas. O suspeito é caseiro do sítio, onde o menino apanhava a fruta. No local, a Polícia Militar apreendeu duas espingardas calibre 16 e uma de calibre 36, além de três cartuchos.

O menino morreu na hora | Foto: Divulgação

O caseiro foi levado para a delegacia do município. O velório do adolescente é sendo realizado em uma Igreja Evangélica no bairro Rui Barbosa, em Tabatinga.