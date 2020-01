Preso confessa que enterrava armas para despistar polícia, em Manaus

Após a prisão em flagrante, Lucas foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Lucas da Silva Oliveira, de 19 anos, foi preso na noite de terça-feira (21), por volta das 20h45, na rua Jaçanã, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, com dois revólveres calibre 38 e seis munições do mesmo calibre.

Ele confessou à polícia que enterrava armas para que elas não fossem encontradas pelas autoridades policiais.

Segundo os policiais militares da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a equipe recebeu uma denúncia anônima que um grupo fortemente armado estava aterrorizando aquela área.

Ao chegarem no ponto indicado na denúncia, os suspeitos saíram correndo, mas a polícia conseguiu alcançar Lucas.

Após a revista pessoal, a polícia encontrou os dois revólveres calibre 38 e as seis munições. O jovem foi preso em flagrante e foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.