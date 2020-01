Após ameaçar moradores, três suspeitos são presos no Viver Melhor

Manaus - Três homens foram presos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio, nesta terça-feira (21), durante operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) no Conjunto Residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona norte de Manaus. A operação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas pelo site da SSP, referentes a ameaças que moradores do local estariam sofrendo de criminosos.

Durante a operação, centenas de pessoas foram abordadas pelas equipes de policiais civis e militares. Foram presos Douglas Rangel da Silva Amaral, de 20 anos, Ramon Torres da Silva, 19, e Edfran de Souza Couto, 28.

Douglas Rangel foi preso em flagrante com 24 trouxinhas de cocaína, sete porções de maconha, três porções de cocaína e uma balança de precisão. Ele já fora detido pela polícia outras quatro vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. O primeiro caso foi registrado em 2015.

Ramon Torres foi preso por associação para o tráfico. Ele estava portando um radiotransmissor e, segundo as equipes policiais, estava repassando se comunicando com outros suspeitos de crimes na área.

Já Edfran de Souza foi preso em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio. O crime teria ocorrido no dia 13 de dezembro de 2010. Edfran é suspeito de pistolagem e responde por homicídio qualificado mediante paga, promessa de recompensa e motivo torpe.

Os três infratores foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Cidade Nova, zona norte, onde o caso foi registrado.

*Com informação da Assessoria