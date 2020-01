Morre baleado por policiais durante invasão de delegacia em Fonte Boa

Geuly morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus – Morreu nesta quarta-feira (22), Geuly Cavalcante Oliveira, de 21 anos, que foi baleado durante a invasão da delegacia de Fonte Boa (município distante 678 quilômetros em linha reta da capital), durante a revolta popular que culminou com o esquartejamento e morte de Ronald Gomes Borges, de 28 anos, que era suspeito de estuprar e matar uma criança de dez anos. O fato ocorreu na noite da última sexta-feira (21).

Os familiares da Geuly informaram que o homem foi atingido por um tiro na altura da coxa disparado por policiais militares durante a confusão. Ele foi transferido para Manaus e estava internado no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

Oswaldo Oliveira que é pai da vítima contou em uma transmissão ao vivo que o sentimento da família é de revolta e tristeza pela perca do filho.

“Meu filho foi morto por causa de um bandido que assassinou uma criança. Ele estava trabalhando bem próximo ao local e foi olhar o que estava acontecendo quando foi baleado por um policial. Tem testemunhas que viram que o policial atirou porque quis, sendo que meu filho nem estava no meio da confusão”, contou o pai.

A mãe da vítima contou que Geuly deixou a esposa e um filho pequeno. “Eu só posso sentir a dor, foi a própria polícia que matou meu filho. Eu quero Justiça, isso não pode ficar assim. Nem sei como eu vou sobreviver sem meu filho. Eu quero Justiça”, clamou a mulher.

Relembre o caso

Revoltados com a morte de Elcleciane Nascimento Duarte , de 10 anos, ocorrida na tarde da última quinta-feira (16), após a criança ser estuprada e asfixiada, moradores de Fonte Boa, queimaram viaturas, depredaram a delegacia da cidade e invadiram o local para matar o principal suspeito do crime: Ronald Gomes Borges.

Ele foi morto em via pública, teve o corpo esquartejado e depois queimado. Durante a confusão, pelo menos três pessoas foram baleadas.

Investigações

De acordo com o delegado Mariolino Brito, diretor de Departamento de Polícia do Interior (DPI), foi aberto um Inquérito Policial (IP) para apurar a morte de Ronald Gomes Borges. Até o momento, quatro pessoas envolvidas no homicídio do homem já foram identificadas.