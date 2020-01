Com passagem por tráfico, técnico de computação é executado em Manaus

Os suspeitos atiraram diversas vezes contra Anderson Vasconcelos | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Um técnico de computação de 29 anos foi morto com sete tiros na noite da última quarta-feira (22), por volta de 23h30. O crime aconteceu na rua 30 de Abril, comunidade Riacho Doce 1, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense.

Conforme informações da polícia, os suspeitos estavam em um veículo branco, de modelo e placa não identificados. Ao avistarem o técnico, identificado como Anderson Vasconcelos dos Santos, atiraram diversas vezes contra ele.

No momento da ação dos criminosos, Anderson estava sentado em uma calçada conversando com dois amigos, que, ao ouvirem os disparos, fugiram. No entanto, segundo a polícia, o alvo dos atiradores era somente o técnico de computação.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Informações preliminares dão conta que o veículo utilizado no homicídio teria sido roubado horas antes da execução.

Anderson estava sentado em uma calçada, quando os criminosos fizeram os disparos | Foto: Divulgação

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), responsável pela investigação, afirmou à reportagem que Anderson tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme a perícia, realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), dos sete tiros, cinco atingiram a cabeça de Anderson. O fato caracteriza o crime como execução e pode ter sido um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas devem ajuda a polícia identificar os atiradores e, assim, saber o motivo do assassinato.