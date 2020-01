Comandante de barco é acusado de estuprar neta da esposa dele no AM

Manaus- Um homem de 50 anos foi preso em Manaus, após ser suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, que é neta da esposa dele. A prisão foi cumprida por volta de 6h30 da manhã de quinta-feira (23), por policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), na avenida Precisa, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte da cidade.

O assunto foi revelado à imprensa, em coletiva, pela delegada Joyce Coelho, titular da Depca. De acordo com ela, o caso era investigado há quatro meses.

“Recebemos essa denúncia em setembro do ano passado e começamos a investigar. Após a vítima confessar o fato para a mãe, ambas vieram à delegacia para registrar a ocorrência e, durante o depoimento, a menina relatou que desde os cinco anos era abusada pelo marido da avó”, disse a delegada.

Delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) | Foto: Kennedson Paz

O caso



O homem denunciado pelo abuso trabalhava como comandante de navegações em uma embarcação e, conforme depoimento da adolescente, ele a levava, juntamente com a avó, para passeios de barco aos finais de semana. Durante a noite, quando a esposa dormia, ele abusava sexualmente da garota.

Ainda segundo a titular, a adolescente, aos nove anos, chegou a contar para a família que estaria sendo aliciada, mas nenhuma providência foi tomada na época.



“Ela relatou que contou aos familiares que o homem a alisava, praticava pequenos atos libidinosos, não chegando a contar toda a verdade, que só veio à tona agora”, explicou Joyce.

Devido a adolescente conviver na casa da avó, a Delegacia Especializada solicitou o mandado de prisão ao homem, que foi aceito e expedido no dia 17 de janeiro, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos.

A menina será acompanhada pelo Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (SAVVIS). No local, os profissionais irão atuar para minimizar os impactos psicológicos causado à vítima.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ainda nesta manhã, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização do exame de corpo de delito. Após o término dos procedimentos cabíveis na Especializada, será conduzido para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Sul.

Veja o vídeo: