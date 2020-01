PRF prende homem com pistola e munições na BR 174

Os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 e 15 munições | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) – Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na madrugada desta quinta-feira (23), com uma pistola calibre 380 e 15 munições, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 174, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo a PRF, durante a fiscalização, a equipe deu ordem de parada para um carro modelo Toyota Etios e quando o condutor do veículo saiu para entregar documentos, os policiais visualizaram a pistola no assoalho, próximo ao banco do condutor.

Questionado pelos policiais sobre a origem da arma, o homem informou que pertencia a um amigo e que não tinha nenhum documento que autorizasse o porte ou posse da arma.

Após buscas no veículo, foi apreendido ainda a quantia de R$ 1100 e constatado que o condutor havia ingerido bebida alcoólica.

O homem foi encaminhado a 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.