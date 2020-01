Criminosos em carro branco atiram em casal no Petrópolis

casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Aldemar Lima Barros, de 22 anos, e Sara Beatriz Santos, de 18 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite de quarta-feira (22), por volta das 20h26, na rua Aristides Rocha, bairro Petrópolis, Zona Sul.

Segundo a Polícia Militar, criminosos, em um carro branco, chegaram ao local, dispararam contra o casal e fugiram. A mulher foi atingida com um tiro no tórax e o homem com um tiro nas pernas e outro nas nádegas.

O casal foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde deles e nem sobre a motivação do crime.