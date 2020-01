Seis motos e quatro carros são recuperados pela PM em Manaus

Manaus - Seis motocicletas e quatro carros foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a quarta-feira (22) e as primeiras horas da manhã de quinta-feira (23), em Manaus. Nas ações, três pessoas foram presas pelos crimes de roubo, furto e receptação de veículos. As ocorrências foram registradas nos bairros Alvorada, Centro, Jorge Teixeira, Nova Esperança, Tancredo Neves e Zumbi dos Palmares.

Um homem de 38 anos foi preso por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na rua Janamba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Na casa do infrator foram encontradas três motocicletas com adulteração de sinal de identificação. As motocicletas foram apreendidas e o homem apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já na rua Boca do Acre, bairro Tancredo Neves, zona leste, militares da 14ª Cicom localizaram um carro de modelo Fiat, prata, placa OAG-5I55, que estava com restrição de roubo. Dois suspeitos foram presos nesta ocorrência e encaminhados até o 14º DIP.

Em um barco atracado no Porto de Manaus, Centro, foi localizada a motocicleta Twister, prata, placa PHO-8486, que estava com restrição de roubo. O veículo foi levado até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais.

Lista de veículos recuperados:

Motocicleta: Honda, verde, sem placa

Motocicleta: Garini, cinza, sem placa

Motocicleta: Honda, preta, placa JXK-9371

Motocicleta: Twister, prata, placa PHO-8486

Motocicleta: Honda, preta, placa PHD-7824

Motocicleta: Yamaha, verde, placa JXE-6442

Carro: Fiat, prata, placa OAG-5I55

Carro: Gol, branco, placa OAB-8645

Carro: Palio, branco, placa PHI-4G28

Carro: Voyage, preto, placa NPB-1930

*Com informações da assessoria