Após sobreviver a tiros, homem é atacado e leva três facadas em Manaus

A vítima ainda tentou correr, mas caiu em frente a um supermercado naquela área | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Ênio Garcia de Carvalho, de 25 anos, foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (23),por volta das 15h, nas proximidades da Feira do Mutirão, conjunto Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus. Há cinco meses, o homem foi baleado com seis tiros no mesmo lugar.

Segundo a Polícia Militar, Ênio é usuário de drogas e estava com um outro homem. Os dois iniciaram uma discussão por causa de entorpecentes e ele acabou sendo atingido com três facadas no tórax. A vítima ainda tentou correr, mas caiu em frente a um supermercado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e socorreu Ênio. Ele foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

A irmã da vítima, que preferiu não se identificar, contou ao Em Tempo que há cinco meses, o irmão foi baleado com seis tiros no mesmo lugar. A mulher relatou que ele já teria sido proibido, por outros usuários de drogas, de circular naquela área.

Ênio passou por cirurgia e não há informações sobre o estado de saúde dele. Nenhum suspeito pelo crime foi preso até o momento.