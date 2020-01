Polícia prende 'Baiaco' da FDN, mandante de mortes em série em Manaus

O suspeito foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Reginaldo Garcia Soariano, de 50 anos, o “Baiaco”, que é um dos líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN), foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (23), em uma casa no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ele é apontado como o mentor de homicídios em invasões na capital e o principal responsável pelo movimento financeiro da facção criminosa.



O delegado George Gomes, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil do Amazonas, explicou que as investigações em torno da atuação de Reginaldo iniciaram após a polícia tomar conhecimento sobre a existência de um esquema criminoso, nos moldes das milícias cariocas, dentro de invasões na capital. Os moradores são obrigados a pagar taxas de moradia, além de outros serviços, ao tráfico.

“Ele estava preso e foi solto por uma decisão judicial, mas voltou a cometer crimes. Ele é apontado como mandante da tentativa de homicídio do líder comunitário Regionei José Miranda da Silva, de 39 anos, ocorrida no último domingo (19), na invasão Itaporanga, na Zona Norte de Manaus. A vítima foi salva quando estava prestes a ser executada em um tribunal do crime”, explicou Gomes.

O diretor do DPM informou que as investigações em torno do caso já foram iniciadas com intuito de indiciar “Baiaco”, por mais esse crime. Ele já tinha dois mandados de prisão expedido por vários crimes, dentre tráfico de drogas, homicídios, extorsão e formação de milícia.

“Toda investigação que envolva venda de terrenos ilegais em invasões, ele sempre é o alvo. Ele deveria estar sendo monitorado por tornozeleira, mas quebrou o equipamento. As investigações apontaram que ele mandou matar o líder comunitário porque ele não aceitava a cobrança de taxas para a população da área”, disse o delegado Rafael Allemand, titular da Seccional Centro-Sul.

Reginaldo foi conduzido ao 12º Distrito Integrado de Polícia e ao términos dos procedimentos cabíveis deverá ser levado para audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus.

