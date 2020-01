Vídeo: Durante assalto, investigador reage e atira em bandido no Zumbi

Em vídeos que circulam em redes sociais é possível visualizar o homem caído na sarjeta com uma poça de sangue ao lado | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem, que ainda não teve a identidade revelada pela polícia, foi baleado no pé na noite desta quinta-feira (23), após tentar roubar, juntamente com um comparsa, o aparelho celular de um investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O caso aconteceu no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Segundo a equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o investigador da PC-AM estava sentado na frente da casa dele, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e pediram para que ele entregasse o aparelho celular. O policial reagiu e conseguiu balear um dos criminosos no pé, que acabou caindo da motocicleta. Ele estava com um revólver calibre 38. Já o comparsa conseguiu fugir.

Em vídeos que circulam em redes sociais é possível visualizar o homem caído na sarjeta com uma poça de sangue ao lado. Muitos curiosos se reuniram no local para acompanhar a detenção do assaltante.

O suspeito e a arma de fogo que ele portava serão apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

