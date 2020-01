Motorista de aplicativo presencia execução em Manaus

Os policiais militares da 3ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Na manhã desta sexta-feira (24), por volta de 7h, Moisé Figueiredo, de 24 anos, morreu após ser alvejado com vários tiros. O crime acontece entre a rua S2 com a Elídio Lopes, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, informou que viu toda a ação dos criminosos. “Estava indo pegar um cliente na região e o carro branco parou na esquina. Os caras baixaram o vidro e efetuaram os disparos”, contou.

Policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram a área para a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) realizar a perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também foram acionados,