Foragido é preso por maltratar mulher e os cinco filhos, no Amazonas

Manaus - Acusado de estuprar a própria filha de 9 anos, um foragido da justiça de 37 anos foi preso após agredir a esposa. A prisão aconteceu na quinta-feira (23), no Careiro Castanho (a 102 quilômetros de Manaus).

Ele estava foragido da Justiça do estado de Roraima (RR) e foi preso, no Amazonas, após ser denunciado por maus-tratos com violência doméstica contra a companheira dele, uma mulher de 32 anos, e mais cinco crianças.

De acordo com o investigador Oberdan Bastos, da delegacia da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), de Careiro Castanho, a denúncia partiu de uma conselheira tutelar, após tomar conhecimento de que a companheira dele e mais cinco filhos do casal estariam sendo maltratados pelo suspeito.

Conforme Bastos, na delação, a conselheira tutelar forneceu o nome e o local onde o homem estaria morando com a família.

“De posse das informações recebidas na denúncia, consultamos e identificamos em nosso sistema que havia um mandado de prisão em aberto no nome do infrator, por estupro de vulnerável. No ano de 2015, ele abusou sexualmente da própria filha, que na época tinha nove anos. O homem esperou a companheira dele sair da casa onde moravam, em Rorainópolis, para abusar sexualmente da criança. Na ocasião, a mãe descobriu e não denunciou”, disse Oberdan.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável, além de maus tratos combinados com violência doméstica. Ele irá permanecer na 34ª DIP até ser encaminhado para Manaus, e posteriormente recambiado a Rorainópolis para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria