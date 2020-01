Preso criminosos que mataram mulher e criança de 10 anos em Manaus

Os criminosos queriam extrair informações sobre tráfico de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - No decorrer da 'Operação Escudo', na tarde da última quinta-feira (23), a Polícia Civil prendeu o grupo criminoso responsável por duas mortes violentas nas Zonas Leste e Norte de Manaus.

O primeiro caso registrado foi da jovem Walcimara da Cruz Vasconcelos, de 23 anos. Ela foi torturada e morta durante a madrugada do dia 9 deste mês. O corpo foi jogado próximo à 'ponte do 7', no bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

Conforme a polícia, o intuito dos criminosos, neste primeiro caso, era extrair informações sobre o tráfico de drogas na área, comandado por uma facção rival.

Horas após o primeiro crime, o pequeno Renan Souza da Gama, de 10 anos , morreu após ser atingido por uma bala perdida enquanto brincava de bicicleta, na rua Amazonas, do bairro Novo Aleixo, com amigos.

Após matar a mulher, os criminosos teriam ido ao bairro, segundo a polícia, rivais. Durante a troca de tiros, a criança foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos.

Durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (24), o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), informou que outros dois suspeitos estão foragidos.

"Identificamos os suspeitos durante uma ação conjunta das equipes das zonas Norte e Leste e os prendemos, mas outros dois seguem foragidos. Pedimos o apoio da população para localizá-los”, disse o delegado.

Foragidos

Os foragidos são Arthur Muniz Guimarães, de 23 anos, vulgo "T1" e João Paulo da Silva Quintinho, conhecido como "Geraldo".

Indiciados

Gabriel Freitas dos Reis, de 21 anos; José Roberto Praia da Silva Filho, de 31 anos e Vinícius Ferreira dos Santos, de 20 anos, apontado como o principal pistoleiro do grupo, foram pelo dois homicídios e organização criminosa.

Após os procedimentos legais na delegacia, os criminosos serão conduzidos à audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul.