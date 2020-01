Nova morte no Japiim: Desta vez, alvo era foragido da Justiça

Ocleci estava conversando com outras duas pessoas quando criminosos chegaram em um carro | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O foragido da Justiça Ocleci da Silva e França, de 39 anos, foi executado com cinco tiros na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 16h, na travessa Nova Olinda, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo o tenente G. Santos da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Ocleci estava conversando com outras duas pessoas quando criminosos chegaram em um carro modelo Voyage, de cor cinza, e atiraram contra o trio.

A polícia informou que um deles conseguiu correr, o adolescente de 16 anos foi baleado na perna esquerda e Ocleci morreu no local. O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas informaram que Ocleci estaria com drogas e dinheiro que foram roubados por moradores da área após o crime. A polícia constatou que Ocleci tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas e estava com um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime.

O corpo foi removido ao IML de Manaus | Foto: Suyanne Lima





O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

Outra morte

Na manhã desta sexta-feira (24), por volta de 7h, Moisé Figueiredo, de 24 anos, morreu após ser alvejado com vários tiros . O crime acontece entre a rua S2 com a Elídio Lopes, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



Um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, informou que viu toda a ação dos criminosos. “Estava indo pegar um cliente na região e o carro branco parou na esquina. Os caras baixaram o vidro e efetuaram os disparos”, contou.