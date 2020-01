Corpo de homem é encontrado dentro de bueiro na Zona Norte de Manaus

Os bombeiros foram acionados para auxiliar na remoção | Foto: Naylene Freire

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado em um bueiro no Igarapé do Passarinho, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. O homem foi encontrado às 17h desta sexta-feira (24), pela população local. A polícia ainda não sabe qual a identidade do homem encontrado morto.



O homem vestia uma camisa preta e uma bermuda xadrez. De acordo com a polícia, o homem deve ter entre 28 e 33 anos.

O perito criminal Tarcísio Bentes esteve no local e contou que o corpo já estava em estado de putrefação.

“O corpo estava com um estado de rigidez avançado. Provavelmente, ele já estava morto há cinco horas. Ele estava entrando em estado de putrefação. O corpo tem um ferimento na testa e do lado direito da face. Existe sinais de que ele quebrou o pescoço, mas isso só o IML pode afirmar”, declarou o perito.