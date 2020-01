Homem leva marteladas e mulher é ferida com gargalo em Manaus

Não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas | Foto: EM TEMPO

Manaus - A sexta-feira (24) foi agitada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Deram entrada na unidade hospitalar, uma mulher ferida por gargalo de garrafa e um homem ferido por marteladas.

O primeiro caso foi o de Ana Cristiana Medeiros, de 27 anos, que deu entrada por volta das 7h20 no hospital. Segundo a polícia, mulher foi ferida nas mãos e nos braços por gargalo de garrafa durante uma briga em um bar na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A mulher estava alterada e havia ingerido bebidas alcoólicas.

Já por volta das 11h, um homem de 26 anos deu entrada no hospital com ferimentos por marteladas na cabeça. O fato aconteceu na rua Marcos Cavalcante, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A vítima informou à polícia que o autor do fato foi um homem identificado apenas como "Pelé".

Não ha informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre as motivações das agressões.