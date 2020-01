Polícia impede desmanche de veículo roubado em ramal de Manaus

A polícia ainda fez buscas na mata | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (24), policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) impediram que criminosos desmanchassem um veículo modelo Ford Ka, de cor vermelha com restrição de roubo, no Ramal do Pau Rosa, na rodovia federal BR-174.

Segundo a equipe da Derfv, o carro foi roubado durante a madrugada desta sexta-feira (24), em frente a um condomínio naquela mesma rodovia. Os policiais receberam informações que os autores do crime são integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e desmanches de veículos.

Os suspeitos foram localizados durante a manhã, no Ramal do Pau Rosa, ainda com o carro roubado. Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos fugiram por uma área de mata e, mesmo após incursões dos policiais, eles não foram localizados.

O carro foi recuperado e entregue ao proprietário no prédio da Derfv.