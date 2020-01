Preso quarteto que fez reféns em hotel para roubar R$ 15 mil, no AM

Material apreendido pela polícia | Foto: Divulgação

Tefé (AM) - Na última terça-feira (22), quatro ex-detentos foram presos suspeitos de assaltar três pessoas, sendo um deles, o proprietário de uma drogaria. O fato aconteceu em um quarto de hotel no município de Tefé. Durante o crime, seis pessoas encapuzadas entraram no local e fizeram as vítimas reféns e roubaram a quantia de R$ 15 mil.

Conforme a Polícia Militar, durante o crime, os suspeitos utilizaram armas de fogo e facas para intimidarem as vítimas.

Durante operação, deflagrada na última quinta-feira (23), os policiais militares apreenderam na casa dos quatro suspeitos um revólver calibre 38, com cinco munições intactas, e recuperaram parte dos objetos roubados na ação, dentre eletrônicos e joias, além da quantia $ 7.070,05.

Todo o material apreendido e os presos foram apresentados na Delegacia Interativa de Tefé (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis.