No São José, homem é morto com golpes de faca na cabeça

Os familiares informaram que a vítima era usuária de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Juscelino Vasconcelos de Oliveira, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (25), por volta das 8h, na casa onde morava na rua Oito, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Segundo o tenente Ramilson da 9°Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 4h, familiares de de Juscelino ouviram alguns barulhos, mas não foram verificar o que estava acontecendo, pois, a vítima tinha costume de chegar em casa durante a madrugada após sair de festas.

Já pela parte da manhã, o irmão da vítima encontrou Jucelino ensanguentado no chão da casa com vários golpes de faca pelo corpo, inclusive na cabeça. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas o homem já estava morto.

No local não havia nenhum sinal de arrombamento | Foto: Divulgação

Para a polícia, os familiares informaram que a vítima era usuária de drogas. No local não havia nenhum sinal de arrombamento. A polícia trabalha com a hipótese de que o autor do crime seja alguém conhecido da vítima ou até mesmo algum morador da casa. "Nenhuma linha de investigação é descartada", informou o tenente Ramilson.

O Portal EM TEMPO tentou falar com os familiares de Jucelino, mas eles não quiseram se pronunciar. Pela casa havia várias marcas de sangue, inclusive no teto, pois a vítima teve a carótida atingida.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).