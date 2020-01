Mãe flagra irmão estuprando o filho dela de 5 anos, no Amazonas

O suspeito apresentava sinais de embriaguez | Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Um homem de 40 anos foi preso na noite de sexta-feira (24), suspeito de estuprar o próprio sobrinho, um menino de apenas 5 anos de idade. O fato aconteceu em uma casa na estrada do Estramar, no bairro Novo Manacá, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Segundo a Polícia Militar, a irmã do suspeito, uma mulher de 26 anos, acionou a polícia, por volta de 23h10, informando que tinha flagrado o próprio irmão deitado sem roupa sobre o filho dela, de 5 anos de idade.

Imediatamente, os policiais militares, acompanhados por conselheiros tutelares, foram à residência e prenderam o suspeito, que já havia sido agredido pela população. A polícia informou que o homem apresentava sinais de embriaguez.

O homem foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Manacapuru (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.