Especialista em arrombar portas é preso por mais de 30 roubos no AM

Helymar Santos Cabo Verde é suspeito de 30 furtos em estabelecimentos comerciais na Zona Centro-Sul | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Helymar Santos Cabo Verde, de 28 anos, foi preso na tarde de sexta-feira (24), na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado.

O homem é apontado como autor de 30 furtos a estabelecimentos comerciais no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade. O prejuízo causado por ele está estimado em R$ 100 mil.

O balanço da operação foi apresentado em coletiva de imprensa, realizada neste sábado (25), no prédio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Na ocasião estiveram presentes: o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-_AM), coronel Louismar Bonates; o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas Lázaro Ramos e o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Helymar será encaminhado para audiência de custódia | Foto: Suyanne Lima

O delegado Aldeney Goes explicou que Helymar é especialista em romper portas de vidro de estabelecimentos comerciais. No dia 8 de dezembro de 2019, em apenas uma loja o homem subtraiu R$ 30 mil. Câmeras de segurança dos estabelecimentos registraram toda a ação.

“Ele preferia lojas que tinham porta de vidro pois ele era hábil em abrir essas portas. Ele não se intimidava com alarmes e câmeras das lojas. Helymar entrava nas lojas, agia rapidamente antes que as empresas de segurança chegassem após o disparo do alarme. Ele se gaba pela rapidez e já foi preso outras cinco vezes”, disse Goes.

O mandado de prisão preventiva em nome dele foi expedido no dia 17 de dezembro de 2019, pelo juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, no Plantão Criminal.

Após os procedimentos cabíveis na Derfd, Helymar será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.