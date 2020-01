Mais um suspeito de matar diretor de escola é preso em Manaus

O corpo da vítima foi velado na escola em que era gestor | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O segundo suspeito de participar do homicídio de Antônio Genivaldo Lira Lacerda, de 47 anos, diretor de escola em Manaus, foi preso na tarde deste sábado (25). O suspeito está na carceragem da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na Zona Leste. Uma fonte policial confirmou a informação ao Portal EM TEMPO.

O nome do suspeito e como foi realizada a prisão não foram divulgados até o presente momento. Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa que será realizada na próxima semana.

Relembre o caso

Após ter desaparecido, no dia 15 de janeiro, o corpo de Antônio Genivaldo foi encontrado dois dias depois no quintal de uma residência, situada na rua Aracati, nº 52, Loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com os familiares, Genivaldo desapareceu após sair da Escola Francisco Pereira Araújo , onde trabalhava. Lacerda, saiu do colégio dirigindo o veículo modelo Nissan Versa, na cor prata e placa PHX-5370, e, desde então, não foi mais visto.

Conforme informações da Polícia Militar, após o fato, familiares registraram um Boletim de Ocorrência (BO) informando a situação. Em seguida, deram início ao processo de rastreio do veículo, que foi encontrado no dia seguinte (16), por volta de 22h no mesmo bairro, onde a vítima foi encontrada. O carro foi conduzido até o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para ser periciado.

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) conseguiu o nome de dois suspeitos que foram vistos abandonando o carro no local.

Tomando conhecimento das informações, os policiais se deslocaram até ao bairro, onde localizaram Ewerton Rodrigo Pinto dos Santos, de 21 anos, que durante a abordagem informou o local que o corpo do diretor tinha sido enterrado.

Revolta

O corpo do gestor de educação foi velado na quadra da escola em que trabalhava. O velório foi marcado por comoção e homenagens de familiares e alunos.

Genivaldo era admirado pelos amigos de trabalho. Desde quando entrou na escola, em 2011, o profissional conquistou a confiança dos colegas com a demonstração de profissionalismo e amor pelo que fazia.

“Era um diretor rígido, mas muito preocupado com os alunos. Sempre aconselhava as crianças. Se ele via alguém do lado de fora da escola, ele ia pessoalmente buscar. Era um pai. Fazia um lindo trabalho aqui na escola. Não tinha um dia que não víamos ele aconselhando os alunos. Nem sei imaginar como vamos voltar as aulas sem ele”, destacou Deigles Damasceno, porteiro da escola há quatro anos.

O corpo de Antônio Genivaldo saiu da escola, por volta das 15h, sob aplausos dos amigos, familiares e alunos. O cortejo seguiu até o Cemitério Recanto da Paz, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus), onde foi realizado o sepultamento.