Homem é morto ao tentar separar briga de patroa com marido, em Manaus

O Walmir foi preso em flagrante pela PM | Foto: Érica Aquino

Manaus - Após tentar intervir na briga de um casal, Irinei Soares, de 38 anos, foi assassinado com um “mata-leão”. O crime aconteceu na tarde deste sábado (25), no balneário da Solange, localizado no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus. O suspeito foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, a vítima, era funcionário do balneário e teria tentado apartar uma briga entre o assassino, identificado apenas como Walmir, e a esposa Solange, dona do estabelecimento.

Walmir não teria gostado da atitude do funcionário e atirou contra o homem um foguete e, em seguida, aplicou um golpe, conhecido como “mata-leão”.

O assassino foi levado para a sede da DEHS | Foto: Érica Aquino

Após o assassinato, Walmir tentou enterrar o corpo em uma área de lama, próximo a viveiro de peixes. Entretanto, não teve êxito e levou o corpo para jogar em um matagal.

Quando a polícia chegou ao local, Walmir tentou fugir para área de mata, mas acabou preso.

O corpo foi encontrado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), na Cidade Nova, Zona Norte. Já Walmir foi levado para o prédio da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), onde serão feitos os procedimentos cabíveis. Solange também deve comparecer à delegacia para prestar depoimento.